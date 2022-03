Warum wir den Weltfrauentag feiern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Stellen Sie sich vor, unsere Welt sei geschlechtergerecht, eine Welt frei von Voreingenommenheit, Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierung, eine Welt die vielfältig, gerecht und inklusiv ist, eine Welt in der Unterschiede geschätzt und gefeiert werden.

Mit dem Motto BREAK THE BIAS, was so viel bedeutet wie „Stoppt die Voreingenommenheit“, zum diesjährigen Weltfrauentag will die UN darauf aufmerksam machen, dass Stereotypen und Voreingenommenheit die – gewollt oder ungewollt – oft noch in unseren Köpfen sind, durchbrochen werden müssen, zur Stärkung von Frauen und Förderung der Geschlechtergerechtigkeit.

„Alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und Würde geboren”, heißt es in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UN. Doch die Realität sieht anders aus: Weltweit verhindern gesellschaftliche, politische und ökonomische Faktoren, dass sich Frauen und Männer gleichermaßen entfalten können. In den meisten Fällen geht das zu Lasten der Frauen.

Die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen ist auch einer der 10 Grundsätze des Fairen Handels. Fair-Handels-Organisationen lehnen Geschlechterdiskriminierung ab, für Frauen und Mädchen wird der Zugang zu Bildung erleichtert, Frauen bekommen einen gerechten Lohn für ihre Arbeit, sie werden in Entscheidungsprozesse einbezogen und sie werden gestärkt.

Der Weltladen Kressbronn unterstützt zahlreiche internationale Frauenprojekte und Institutionen – Textiles von GLOBAL MAMAS in Ghana, COLLEGE CURRIES in Indien oder SIDAMO Kaffee aus Äthiopien – um nur einige Beispiel zu nennen. Mit einem Einkauf im Weltladen kann jeder und jede ein Zeichen setzten - together, we can all BREAK THE BIAS – am internationale Weltfrauentag und darüber hinaus.

Wir freuen uns auf Euer Kommen.