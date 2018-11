Warten auf die Ortsbesichtigung

Sofern das Umweltschutzamt nach einer Ortsbesichtigung zustimmt, will auch der Technische Ausschuss des Kressbronner Gemeinderats grünes Licht für den Bau eines Unterstands für Pferde geben. Soweit ist es allerdings noch nicht. Weil die Anlage nicht landwirtschaftlich privilegiert ist, sondern es sich um eine private Pferdehaltung handelt, stellt sich das Amt derzeit gegen den Antrag.

Diesen hat ein Antragsteller so geplant, dass er aus Holz besteht und auf einem Sockel errichtet wird. Die Innenfläche hat er mit Knochensteinen geplant, das sind Betonsteine in Form eines Knochens. Wegen des privaten Charakters und der vorgesehenen Zäune, die das Amt als landschaftsverunstaltend sieht, wurde eine Baugenehmigung bisher nicht erteilt. Sollte die Umweltschutzbehörde nach der nun geplanten Ortsbesichtigung zu einem anderen Urteil kommen, will auch der Technische Ausschuss der Gemeinde zustimmen.

Einstimmig hat der Ausschuss dagegen dem beantragten Neubau am Nunzenbergweg seine Zustimmung erteilt. Wobei dem positiven Votum eine Diskussion wegen der geplanten Höhe des Hauses vorausging. Einzelne Räte erinnerten sich, vereinbart zu haben, einem solchen Bau nur zustimmen zu wollen, wenn man vom darüber liegenden Höhenweg darüber hinweg schauen könne. Da ein Nachbargebäude zwischenzeitlich einen halben Meter höher liegt und sich der Bauherr auf diese Nachbargestaltung berufen kann, gibt es allerdings keine Möglichkeit, dem Bauvorhaben das Einvernehmen zu versagen, so Bürgermeister Daniel Enzensperger. Der Ausschuss stimmte einstimmig dafür.