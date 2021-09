Wahl in Kressbronn: „Genosse Trend“ stößt bei CDU nicht auf Gegenliebe

Im Trend, das ist sicherlich die passende Beschreibung fürs Kressbronner Ergebnis. Dazu gehört die leichte Zunahme bei der Wahlbeteiligung von 81,9 auf 82,5 Prozent. Im Wahlbezirk 293 (Höchstwert: Hagnau mit 86,6 Prozent) stieg sie von 79,4 auf 79,49 Prozent.

In den fünf Kressbronner Wahllokalen wies der kleinste Bezirk, die Jugendmusikschule, mit 49,66 Prozent die höchste Beteiligung auf (freilich immer unter dem Vorbehalt, dass die insgesamt 2629 Briefwählerstimmen nicht auf einzelne Lokale zugeordnet werden).

Die Jugendmusikschule erwies sich mit 36,6 Prozent als CDU-Hochburg, während die Parkschule mit 23,6 Prozent das andere Ende der Skala zierte. Hier waren es denn auch nur 3,3 Prozentpunkte Vorsprung auf die SPD.

Lob für Leon Hahns Engagement

Dass die mit 21,65 Prozent im Bezirk Nonnenbachschule noch stärker abschnitt, erstaunt Britta Wagner nicht. Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende weist darauf hin, dass Leon Hahn gerade in diesem Quartier an vielen Türen geklingelt habe – und ja auch auf dem Marktstand vertreten war. „Ein tolles Ergebnis“ nennt sie den Zuwachs um 5,97 Prozent in diesem Bezirk – wie sie sich überhaupt freut, wie sich „das Engagement unseres Erstkandidaten“ ausgewirkt hat.

Anders die Stimmungslage bei Karl Bentele: „Ein Desaster“ nennt der Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat die bundesweiten 24,1 Prozent der CDU. „Den Trend kann man nicht aufhalten“, schlägt er die Brücke in die Seegemeinde. Auch hier zeige das Ergebnis, dass die FDP traditionell dann erstarke, wenn sie der CDU bei der Zweitstimme vorgezogen werde – etwa weil der Kanzlerkandidat nicht die nötige Zugkraft hat.

Den spannendsten Moment sieht Bentele aber erst noch kommen – mit der Frage nach „Jamaika“ oder Ampel. Allerdings stellt er sich auf eine längere Interimszeit bis zur Regierungsbildung ein – vielleicht gar „bis Weihnachten“.

„Müssen die Enkel-Generation schützen“

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um Rang 3 bei den Zweitstimmen entschied in Kressbronn die FDP mit 16,8 Prozent knapp für sich. Die 16,4 Prozent für die Grünen überraschen Hans Steitz nicht wirklich. Das Kressbronner Vorstandsmitglied sieht darin ein „realistisches Ergebnis“, das im Trend liege.

Mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen auf Bundesebene steht für ihn ein konsequenter Klima- und Umweltschutz ganz oben, der konkret benannt werden müsse, denn: „Wir müssen die Enkel-Generation schützen.“

Dass die AfD an Zustimmung verloren hat, ist vor allem den Briefwählern geschuldet. 4,81 Prozent der Zweitstimmen hat sie bei ihnen nur erhalten. Anders das Bild in den Wahllokalen: Hier waren es – bis auf die Nonnenbachschule – zweistellige Werte, sodass am Ende 7,5 Prozent heraussprangen.