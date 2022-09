Vortrag zur Landkarte der Zukunft

Die Kressbronner Bürgerstiftung lädt zu einem Vortrag am Dienstag, 20. Oktober, in die Festhalle Kressbronn ein. Referent ist der in Kressbronn aufgewachsene Berthold Müssig, geschäftsleitender Partner der FutureManagementGroup AG (FMG) in Eltville. Die FMG sei ein Pionier im Zukunftsmanagement in Europa und helfe Unternehmen die Zukunft ihres Geschäfts neu zu denken und Unternehmen zukunftssicherer zu machen, so die Veranstalter. Das Thema des Abends ist „Die Landkarte der Zukunft – wie mächtige Trends und erstaunliche Technologien Ihr Leben und Geschäft verändern“.

Berthold Müssig erläutert anhand von ausgewählten Zukunftsprojekten mit marktführenden Unternehmen aus der Region, was ein Zukunftsmanager macht. Im weiteren Verlauf präsentiert er Szenarien und Zukunftsannahmen zu großen Zukunftsfragen, die jeden berühren, wie: Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wie sieht die nächste Ära des Internets aus?

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.