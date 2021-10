Vorstellung des Kressbronner Liederbuches

Nach Phasen der Inspiration, Planung und Realisierung ist das Kressbronner Liederbuch fertiggestellt. Es soll dazu beitragen, dass das örtliches Liedgut auch für die nachfolgenden Generationen erhalten bleibt. In dem Liederbuch fänden sich einerseits Lieder von Kressbronner Komponisten und Textdichtern sowie Lieder mit Bezug zur Gemeinde oder der Region. Andererseits biete das Liederbuch ein großes Repertoire an Liedern, die von örtlichen Vereinen, Stammtischen oder anderen Gruppierungen gesungen werden.

Die öffentliche Vorstellung des Liederbuches findet statt am Donnerstag, 7. Oktober, um 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr), Festhalle, Hauptstraße 39, Kressbronn.

Bernhard Bitterwolf wird durch das Programm führen. Der Eintritt ist frei. An diesem Abend besteht die Möglichkeit, das Liederbuch zum Preis von 10 Euro käuflich zu erwerben. Ab 8. Oktober ist das Buch in der Tourist-Information im Bahnhof und in der Buchhandlung „lesb@r“ erhältlich.

Es gilt die 3G-Regelung und die Pflicht zur Kontaktnachverfolgung, ebenso wird um Beachtung der AHA-Formel und der aktuell geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gebeten.