Vorstellung der Kandidaten zur Bürgermeisterwahl

Die Bürgermeisterwahl in Kressbronn findet am Sonntag, 9. Oktober, statt. Die Gemeinde kann den Bewerbern, deren Bewerbungen zugelassen worden sind, Gelegenheit geben, sich den Bürgerinnen und Bürgern in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Der Gemeinderat hat entschieden, hiervon Gebrauch zu machen. Aus diesem Grund findet am Donnerstag, 29. September, um 19 Uhr in der Festhalle eine öffentliche Kandidatenvorstellung statt. In der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbung können sich die Bewerberinnen und Bewerber an diesem Abend einzeln innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens den Bürgerinnen und Bürgern vorstellen.

Die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung haben im Anschluss der jeweiligen Vorstellung die Möglichkeit, an einzelne Bewerberinnen oder Bewerber Fragen zu richten. Zur Kandidatenvorstellung können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger erscheinen.