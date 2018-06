Seit September 2012 gibt es das Vorlesenetzwerk der Kinderstiftung in Kressbronn, Eriskirch und Langenargen: 17 ehrenamtliche Vorleser wurden gefunden, geschult und lesen nun an der Irisschule, dem Kindergarten St. Maria in Eriskirch, an der Franz-Anton-Maulbertschschule in Langenargen und an der Nonnenbachschule, der Förderschule und am Parkkindergarten in Kressbronn den Kindern einmal wöchentlich vor.

Vorlesen schenkt Kindern Zeit, Zuwendung und vermittelt ihnen einen wichtigen Zugang zu Sprache, zu Fantasie und Bildung. Vorlesen ist der Schlüssel dafür, dass Kinder Freude am Lesen, an Büchern, Literatur und Wissen entwickeln. Nicht zuletzt ist Vorlesen eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Kinder eigene Lesekompetenzen entwickeln können. Studien belegen, wie wichtig es für die Sprach- und Leseentwicklung ist, Kindern möglichst früh und über das Grundschulalter hinaus vorzulesen. Auch soziale Kompetenzen werden geschult. Darüber hinaus erfahren Kinder mit jeder Vorlesestunde wertvolle Aufmerksamkeit. Dennoch zeigen Umfragen, dass immer noch viel zu wenig vorgelesen wird.

Nach jeder Stunde erhalten die Kinder einen Stempel in ihr Lesekärtchen. Bei zehn Stempeln erhält das Kind ein Buchgeschenk, um die Freude am Lesen auch bis ins Kinderzimmer weiterzutragen und zum Wiederkommen, Durchhalten und Selberlesen zu motivieren.

Das Vorlesenetzwerk der Kinderstiftung Bodensee wird kräftig von einer Projektgruppe aus Mitgliedern der Caritasausschüsse der katholischen Kirchengemeinden in der Seelsorgeeinheit Seegemeinden unterstützt. Die Projektgruppe hat unter anderem Zuschüsse bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart beantragt und kirchliche Räumlichkeiten für die Schulungen organisiert.

