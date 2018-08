Von Waldbaden, Lachyoga bis zu Piloxing und Vorträgen

Der Start für das Herbstsemester rückt näher: Die Volkshochschule in Kressbronn (VHS) startet im September mit ihrem Herbst-/Winterprogramm und mehr als 130 Kursen zu den Themen Gesundheit, Natur, allgemeine Bildung, Kultur und Gestalten, Sprachen und Kurse, die speziell für Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind. VHS-Außenstellenleiterin Ulrike Martin verrät gegenüber der Schwäbischen Zeitung ihre nagelneuen Highlights in Kressbronn.

Was sich komisch anhört, erfreut sich immer größerer Beliebtheit: Der Trend aus Japan, „Shinrin Yoku“, ist inzwischen auch in Deutschland angekommen, am 22. September können Interessierte in Kressbronn „waldbaden“, wie der japanische Begriff übersetzt etwa heißt. Denn ein Aufenthalt in der Waldluft wirkt unter anderem positiv regulierend auf Puls und Herzschlag und vermindert auf natürliche Weise Stresshormone. „Ein Bad in der Waldluft vermehrt und aktiviert unsere Abwehrzellen um etwa 40 Prozent - dieser Effekt hält mehrere Tage an“, berichtet Ulrike Martin aus wissenschaftlichen Untersuchungen.

Neu im Programm ist ab 2. Oktober auch „Piloxing“, eine Mischung aus Boxen, Pilates und Tanzelementen in einem schweißtreibenden Intervalltraining. Das Training arbeitet an der Ausdauer, baut Muskeln auf und strafft den Körper - der Kalorienverbrauch liegt pro Stunde bei etwa 900, weiß Ulrike Martin.

Ebenfalls zum ersten Mal ist „Lachyoga“ in Kressbronn im Angebot - und sorgt ab 28. September auch im trüben Herbst für super Stimmung. Denn Lachen ist die einfachste und natürlichste Form der Belebung und Aktivierung von Selbstheilungskräften für Körper, Seele und Geist.

Wer dagegen seinen Urlaub im hohen Norden verbracht hat und jetzt Schwedisch lernen möchte, kann dies ebenfalls in Kressbronn tun: „Schwedisch lernen in lockerer und fröhlicher Atmosphäre“, lautet bei dem neuen Anfängerkurs das Motto ab 18. September.

Eine alte Handarbeit lebt beim „Klöppeln für Anfänger“ wieder auf. Durch die Vielseitigkeit der Handarbeit können Spitzen, Deckchen, Bilder, Gardinen, Kragen, Schmuck für die Kleidung, Wände, Wäsche sowie Schals hergestellt werden. „Die Technik besteht aus Drehen und Kreuzen der Fäden und ist gar nicht so schwierig, wie sie aussieht“, weiß die Außenstellenleiterin.

„Adler, Rose, Hirsch und Co. - wie Gasthäuser zu ihrem Namen kamen“ lautet der Vortrag von Paul Sägmüller, den die VHS erstmals Anfang des kommenden Jahres anbietet. Dabei nimmt er mehr als 100 Gaststätten mit zum Teil recht ausgefallenen Namen wie beispielsweise „Zur Dreckschenke“ unter die Lupe und beantwortet Fragen wie „Was hat der ,Adler’ mit dem Evangelisten Johannes beziehungsweise mit Österreich zu tun?“.

Wer eine Zither zuhause hat und längst schon mal ein Liedchen darauf spielen wollte, kann dies neuerdings ebenfalls in Kressbronn erlernen: Der Kurs zeigt ab Anfang Oktober an fünf Abenden den richtigen Umgang und das Spielen auf dem Musikinstrument. „Ob volkstümlich, klassisch oder modern - das Zitherspiel ist sehr vielseitig“, weiß Ulrike Martin.