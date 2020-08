Von Kressbronn bis Marrakesch und wieder zurück

Als Sportunterricht während der Homeschooling-Zeit, als Kampf gegen die Corona-Kilos oder als Ausgleich zum langen Sitzen am PC: Es gab viele Gründe, weshalb die Sportfachschaft der Parkschule Kressbronn ihre Schüler zur Bewegung an der frischen Luft motivieren wollte. Über einen Zeitraum von vier Wochen schnürten Schüler und Lehrer die Laufschuhe. Am Ende wurde die Strecke summiert und ausgewertet.

In der „BZP Running Challenge“ konnten die Teilnehmer walken und joggen. Die Ergebnisse meldeten sie über Trackingapps am Handy, Fitnessuhren oder Schrittzähler. Übers Wochenende wurde jeweils eine Gesamtauswertung gemacht, und am Montag schauten viele gespannt auf die Homepage, um die verschiedenen Ergebnisse der einzelnen Challenges zu sehen, beschreibt die Schule die Challenge in einer Pressemitteilung. Alles drehte sich um die Frage: Waren die Schüler besser oder die Lehrer?

Es waren übrigens jede Woche die Schüler, die aber auch eine deutlich größere Anzahl an potenziellen Läufern stellen. Wer lief in den einzelnen Wochen am meisten Kilometer, wer hatte die längste Gesamtstrecke, welche Klasse hatte am meisten Kilometer gesammelt und wer war am fleißigsten in den einzelnen Klassen? Es gab tolle Ergebnisse in den einzelnen Wertungen: Schüler, die am Stück eine Strecke von über 20 Kilometer gelaufen sind, Lehrer, die in einer Woche über 100 Kilometer in den Beinen hatten, und viele weitere sportliche Einzelleistungen. „Auch Kinder, die eigentlich nicht gerne Sport treiben, fühlten sich motiviert und haben durch tägliche kleine Runden eine zweistellige Laufkilometerzahl pro Woche erreicht“, heißt es weiter.

Mit den Lockerungen der Corona-Regeln war es dann auch möglich, sich zu zweit aufzuraffen, was einigen Schülern leichter gefallen sei. Insgesamt nahmen Schüler aus allen Stufen teil. Manche Klassen seien so eifrig gewesen, dass sich die neuen Sportlehrer des kommenden Schuljahres schon sehr auf einen äußerst aktiven Sportunterricht freuen.

Die gesamte Läufergruppe des BZP Kressbronn hat eine beachtliche Strecke von 5351 Kilometer geschafft; das wäre, auf der Landkarte betrachtet, eine Laufstrecke von Kressbronn bis Marrakesch und wieder zurück! Die sportlichste Klasse, die 7a der Realschule, lief 831 Kilometer Die besten Läufer unter den Schülern waren Wieke Worbts, Lisa Urban und Willem Worbts.