Von der Frucht bis zum fertigen Destillat

Von der Landesprämierung der besten Destillate Nord- und Südwürttembergs in Owen sind Brenner aus Kressbronn und Oberdorf mit einer Fülle von Medaillen an den See zurückgekehrt. Um ihr Wirken einer breiten Öffentlichkeit weiterzugeben, plant die Gruppe nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr am Samstag, 21. September, ab 15 Uhr, eine zweite große Veranstaltung rund um das Thema Brennen und Destillate. Veranstaltungsort ist das Obstgut von Reiner Willmann der Ottenberghalde 41/3 in Kressbronn-Ottenberg.

Die Besucher können an diesem Tag die traditionelle Braukunst vom Einmaischen der Frucht über das Brennen, Herabsetzen und Verkosten komplett live erleben. Ziel der Brenner ist es zu zeigen, wie das selbsterzeugte Obst der Region zu veredelten Kulturprodukten von hoher Qualität hergestellt wird. Sie wollen ihre Destillate und Brände (keinen Schnaps) transparent darstellen und kein Geheimnis aus ihren hochwertigen Produkten aus der Heimat machen. Dabei erinnern sie nicht zuletzt an die lange Brennertradition im Kressbronner Hinterland.

Die Brenner versprechen den Besuchern am Samstag eine „Welt voller Duft- und Geschmackserlebnissen“ – und das bei freiem Eintritt. Lediglich die angebotenen Cocktails sind nicht unentgeltlich zu haben. Der Erlös der Veranstaltung kommt – wie im vergangenen Jahr – wieder einem sozialen Zweck zu.

Bis zum Saisonbeginn an Ostern nächsten Jahres hoffen die Brenner, gemeinsam mit der Gemeinde einen „Brennerweg“ in Kressbronn verwirklicht zu haben, der auch ein weiteres Schmankerl im touristischen Angebot werden soll. Außerdem hofft man, mit dem eigenen Schaffen auf die Internetseite der Gemeinde mitaufgenommen zu werden.

Das Beste aus Nord- und Südwürttemberg an Destillaten und Bränden war bei der Landesprämierung in Owen bei Kirchheim unter Teck unter den 2000 Anstellungen aufgefahren worden, und die Kressbronner und Oberdorfer Brenner heimsten reihenweise Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei dieser größten Prämierung in Württemberg ein. Bernd Brugger aus Oberdorf schaffte mit seinen Produkten – von der Absinth-Spirituose bis zum Zwetschgenbrand – siebenmal Gold und Silber, Daniel Strohmaier aus Kressbronn neunmal Silber und Bronze, Uwe und Doris Osswald vom Gasthaus Forst in Gattnau 24-mal Gold, Silber und Bronze mit Produkten von der Gattnauer Mythenkräuter Spirituose bis zum Weirouge-Likör aus rotfleischigem Apfel. Dietmar Opitz und Simone Günthör vom Weingut Günthör n Kümmertsweiler präsentierten ihre Produkte vom Williams-Birnenbrand bis zum Quittenbrand und holten zwölfmal Gold und Silber, Alois Rottmar vom „Rädle“ in Betznau war 25-mal erfolgreich mit seinen Angeboten vom Weintraubenbrand Kerner bis zum Traubenresterbrand Bachus. Und Adalbert Rist von der „Seerose“ in Nitzenweiler holte mit seinem Angebot vom Williams bis zur Zwetschge im Sherryfass Silber- und Bronzeauszeichnungen.