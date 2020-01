Volles Haus bei Informationsabend

Viele Eltern von Viertklässlern stehen auch in diesem Jahr vor der wichtigen Frage: Welche Schule passt zu unserem Kind? Wo können sich seine Fähigkeiten und seine Persönlichkeit am besten entwickeln? Aus diesem Grund versammelten sich vergangene Woche zahlreiche große und kleine Besucher im Foyer des BZP Kressbronn und zeigten sich von der ihnen gebotenen musikalischen Kostprobe aus dem Musikunterricht der zehnten Klasse beeindruckt, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Nach einem Willkommensgruß, dem eine kurze Einführung des Schulleiters Reinhold Großmüller folgte, wurden erste Fragen beantwortet. Und dann konnten die jungen Gäste sich auf eine Erkundungstour durch die Schulräume machen, in Kleingruppen betreut von Schülern der neunten Klassen. In kurzen Workshops durften sie in das Arbeiten in einzelnen Fächern hineinschnuppern: Es gab Experimente in den Naturwissenschaften, Angebote in Französisch, AES und Technik und eine Druckwerkstatt in Kunst.

Währenddessen konnten die Eltern schon einen ersten Blick auf das Kollegium werfen, das in einer Performance verdeutlichte, was die Realschule des BZP ausmacht. Veranschaulicht wurde das Ganze laut der Pressemitteilung durch viele Bilder aus dem Schulleben der vergangenen beiden Jahre. Im Anschluss daran konnten die Erwachsenen das Informationsangebot der einzelnen Fachbereiche in Ruhe nutzen und in persönlichen Gesprächen mit den anwesenden Fachkräften weitere Fragen klären. In verschiedenen Räumen erklärten Lehrer Schwerpunkte ihrer pädagogischen Arbeit und zeigten auf, was den Kindern und Jugendlichen geboten und was von ihnen erwartet wird. Kulinarisch abgerundet wurde der Abend durch ein kleines Buffet mit Leckereien aus dem AES-Unterricht der achten Klassen, heißt es abschließend.