Volles Haus bei der Mitgliederversammlung

Die Versammlung des Vereins zur Erhaltung der Hofanlage Milz hat in diesem Jahr krankheitsbedingt ein Dreivierteljahr später als geplant im Restaurant Kapelle stattgefunden. Man merkte den zahlreich erschienenen Mitgliedern und ihrer Vorsitzenden Petra Sachs-Gleich die Erleichterung an, dass alles wieder seinen gewohnten Lauf nimmt.

Die Vorsitzende bedankte sich zunächst bei allen, die den Betrieb in diesem Jahr in Schwung gehalten haben, um dann ausführlich auf das erfolgreich abgelaufene Geschäftsjahr 2018 einzugehen, dessen Höhepunkt ohne Zweifel die Ausstellung „Das vergisst man gar nicht“ war. Diese anspruchsvolle Geschichtsausstellung zur Bedeutung des Ersten Weltkriegs war von einer Gruppe des Vereins in vier Jahren erforscht und publik gemacht worden. „Dies war im besten Sinne Geschichts- und Kulturarbeit von Kressbronnern für Kressbronner“, so Petra Sachs-Gleich. Mehr als 600 Besucher konnte der Verein an 17 Öffnungstagen und beim „Tag des offenen Denkmals“ begrüßen. Guten Anklang hatte auch das zum Saisonauftakt erstmals angebotene „Frühjahrserwachen“ gefunden. Als weitere traditionelle Aktivitäten erwähnte die Vorsitzende Kinderprogramm mit Führungen, Kindertheater und Backen im Backhaus mit Edith Vetter, Backen mit der Werkrealschule, Sommerkino, Kurkonzerte mit den Jungen Oldies und dem Seniorenchor, Vorträge über die Dogon in Mali und über das Kloster Langnau, ebenso die Teilnahme am Straßenfest. Bei insgesamt 40 Führungen und zwölf weiteren Veranstaltungen konnten beachtliche 2150 Besucher begrüßt werden.

Besondere Erwähnung fand auch das Jubiläum „Zehn Jahre Bauerngarten“. Dieses Thema wurde von Emma Woyte zum Schluss des Abends mit einem tollen Lichtbildervortrag gebührend beleuchtet.

Einen Überblick über die Erhaltungs- und Reparaturarbeiten am Hof Milz gab Architekt Eckart Rapp. Ob es um Nachpflanzung geschädigter Hochstämme, einen neuen Unterschrank für die Spülmaschine, die Erneuerung von Abdeckbengeln für die Güllegrube, Walzenreinigung des historischen Musikinstrumentes, Restaurierung eines in die Jahre gekommenen Schlittens oder Reparaturen an der Remise ging, es gab immer etwas zu tun für die Helfer, die teils schon viele Jahre hier ehrenamtlich tätig sind. Als größere Erhaltungsmaßnahmen erwähnte Rapp das Streichen der Sanitäranlagen innen und außen, die Wartung der Fensterläden, Vorfenster, Simse, Küchentür sowie die Restaurierung von Haustür und Schwelle der Backhaustür.

Petra Sachs-Gleich gab einen kurzen Überblick in Sachen Datenschutzrichtlinien, bevor die Kassierin Helene Schumacher ihren Bericht über mehr Einnahmen als Ausgaben, erfreuliche Spenden und eine zufriedenstellende Kassenlage lieferte. Als Nachfolger für Hans Hiemer wählten die Mitglieder ebenfalls einstimmig Hannes Gutekunst.

Die nächste Mitgliederversammlung, bei der Vorstandswahlen anstehen, findet nun wieder planmäßig bereits im Januar 2020 statt.

Zum Schluss sprach die Vorsitzende ihren Dank aus für das Engagement einer großen Zahl von Vereinsaktiven wie auch Partnern bei Veranstaltungen, wie Tourist-Info, Wald- und Naturkindergarten, Senioren, Akkordeonclub Junge Oldies, Seniorenchor und Katholische Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit Seegemeinden.

Bürgermeister Daniel Enzensperger sparte in seinem Grußwort ebenfalls nicht mit Dank und Anerkennung für den nun schon 17 Jahre währenden Einsatz des 189 Mitglieder zählenden Vereins für das im Eigentum der Gemeinde befindliche Kulturdenkmal und hob besonders die nicht nur ehrenamtliche, sondern auch gänzlich unentgeltliche Arbeit aller Akteure hervor.