Volles Haus bei der Hauptversammlung des SV Kressbronn

Vor Kurzem hat die Hauptversammlung des SV Kressbronn im neuen Vereinsheim im Eichert stattgefunden. Der SVK ist ein reiner Fußballverein. Knapp 100 Mitglieder (gut ein Drittel der stimmberechtigten SVK-ler) fanden den Weg ins Vereinsheim, schreibt der SVK in einer Pressemitteilung. Diese erfreuliche Zahl zeige auch die gute Verfassung des Vereins auf.

In der Jugend können alle Altersklassen durch Teams, die am Spielbetrieb teilnehmen, abgedeckt werden. Der Zulauf bei den Mädchenmannschaften ist ungebremst und die erste Herrenmannschaft hat den vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga Bodensee inne. Finanziell ist der SVK gut ausgerichtet und auch die „Legenden“ haben ihren Platz im Vereinsleben, heißt es in dem Bericht.

Die Versammlung startete mit den Berichten des ersten Vorstandes, Erich Fundinger, gefolgt vom Bericht des Jugendleiters, Jochen Alfery. Andreas Heimpel berichtete über die Aktivitäten der „Alten Herren“. Einen erfrischenden Report gab die Spielführerin der ersten Damenmannschaft, Sabrina Baumhauer, über den nicht ganz so zufriedenstellenden Status Quo des Damenteams. Aber auch hier ist die Mannschaft auf einem guten Weg.

Kassier Alexander Uhle erläuterte die gute Kassensituation. Er erwähnte auch anstehende Projekte, wie eine Beregnungsanlage für Trainings- und Hauptplatz und die unbedingt notwendige Flutlichtverbesserung für den Trainingsplatz und den Sportplatz am Strandbad.

Zahlreiche Ehrungen standen dieses Jahr an. Diese wurden durch Erich Fundinger und dem zweiten Vorsitzenden, Uwe Schell, vorgenommen. Uwe Schell richtete an jeden Geehrten noch ein persönliches Wort, was zu viel Gelächter im Saal führte, da Einiges an Erinnerungen wachgerufen wurde.

Stellvertretend für die vielen Ehrungen, hier die Mitglieder, die dem Verein 60 Jahre die Treue gehalten haben und damit auch zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden: Erich Fundinger, Uwe Schell, Helmut Alle, Edwin Ehrle, Siegfried Staege, Adolf Alle und Helmut Bernhard.

Nach den Ehrungen standen die Neuwahlen an. „Dok“ Karl Hornstein leitete die Neuwahlen in gewohnt souveräner und lockerer Manier. Da keine Anträge gestellt wurden, beendete Erich Fundinger die Versammlung bereits nach anderthalb Stunden und die Anwesenden konnten sich gut gelaunt dem gemütlichen Beisammensein zuwenden und das Vereinsleben genießen, schließt der Bericht.