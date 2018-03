Volkshochschule startet mit neuem Programm

Auch die Außenstelle der Volkshochschule in Kressbronn ist in das neue Jahr gestartet. Das neue Programm mit etwa 130 Kursen steht bereits online, zudem ist das Heft an alle Haushalte verteilt worden. Die Kurse sind wie gewohnt vielfältig, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Besonders freut sich Außenstellenleiterin Ulrike Martin über die Bauchreden mit Andreas Hartmann, die schwäbische Lesung von Ludwig Michael Dorner und auf den Alphorn-Workshop mit Berthold Schick.

Mehr als 130 Kurse zu den Themen Gesundheit, allgemeine Bildung, Kultur und Gestalten, Sprachen und Kurse, die speziell auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind, stehen auf dem Frühjahrsprogramm der Außenstelle in Kressbronn. Um das VHS-Programm aktuell zu halten, sucht die Außenstellenleiterin Ulrike Martin stets nach neuen Ideen – das zeigt sich auch im neuen Programm wieder.

Neu ist beispielsweise das Bauchreden mit Andreas Hartmann vom 21. bis 22. April, ein Bauchredner-Workshop für alle von 10 bis 99 Jahren. In diesem Workshop erlernen die Teilnehmer die Grundlagen des Bauchredens. „Bestandteile sind die Puppenführung, die Charaktergestaltung des Bauchredners und der Puppe, die Atmung beim Bauchreden, die Intonation und die Stimmfindung für die Puppe, die Sprechtechniken des Bauchredens sowie die Behandlung der Problembuchstaben“, erläutert Ulrike Martin. Den besonderen Reiz biete dieser Kurs durch die breit angelegte Altersstruktur, weil Alt von Jung und Jung mit Alt lerne. Geleitet wird der Kurs von Andreas Hartmann, zweifacher Künstler des Jahres, Pantomime, Bauchredner, Comedian, Zauberkünstler und Körpersprache-Trainer.

Kultureller Wegbegleiter

Ebenso neu im Programm ist die schwäbische Lesung mit Ludwig Michael Dorner am 26. April „Etz isch noch go gnuag Hai hunta!“. In seinem Buch präsentiert Ludwig Michael Dorner knapp 3000 oberschwäbische Sprüche, Redensarten, Lebensweisheiten, Lieder, Kinderreime, Wort- und Sprachspielereien, Charakterisierungen sowie spontan Entstandenes. „Allerlei zu Liebe und Erotik, zum Essen und Trinken, zu Vor- und Ortsnamen, zu Pflanzen und Tieren, zur Landwirtschaft, zu Handwerks- und anderen Berufen findet sich ebenfalls darin“, ergänzt die VHS-Außenstellenleiterin. Die originelle Sammlung entstand über einen Zeitraum von gut vier Jahrzehnten – Ludwig Michael Dorner stellt sie an diesem Abend persönlich vor.

Und noch ein Neuling im Kressbronner VHS-Programm: Der Alphorn-Workshop am 14. Juni mit Berthold Schick. „Berthold Schick macht die Teilnehmer an diesem Abend mit dem Alphorn als Musikinstrument vertraut: In entspannter Atmosphäre werden allen Interessierten die ersten Schritte des Alphornspiels, die Erzeugung von Tönen, Grundübungen sowie ein gewisses Basiswissen vermittelt“, erläutert Ulrike Martin. Die Teilnehmenden können bei diesem Seminar erfahren, ob das Alphorn für sie ein kultureller Wegbegleiter werden kann.

Wem das Theater näher liegt, ist in den neuen Theaterworkshops mit Miryam-Makeba Armbruster, einer junge Schauspielerin aus Kressbronn, richtig aufgehoben. Im Laufe des Lebens eignen sich Menschen in verschiedenen Bereichen bestimmte Rollen an – sei es in der Familie, am Arbeitsplatz oder im Bekanntenkreis. „Zeit, um all die Masken mal wieder abzulegen“, findet Miryam Armbruster. „Mit einer Portion Leichtigkeit, Humor und Freude kitzeln wir das Spielerische in uns wach und entdecken neue oder alte Facetten, die das Leben bereichern.“

„Russisch haben wir neu im Angebot, dann einen Anfängerkurs Schwedisch, der Steppkurs für Anfänger ist ebenso neu wie Arabisch für Flüchtlingshelfer in Kressbronn und die Erste Hilfe für Hunde haben wir nach einer Pause auch wieder im Angebot“, zählt Ulrike Martin auf. „Vielfältig“ – damit lässt sich das neue Kressbronner Programm wohl am besten zusammenfassen.

Das neue Programmheft liegt kostenlos im Rathaus, Bücherei, Tourist-Info im Bahnhof, Post sowie in vielen Kressbronner Fachgeschäften und Arztpraxen aus. Für Fragen und Anmeldungen ist die VHS-Zentrale unter Telefon 07541 / 204 54 68 erreichbar. VHS-Außenstellenleiterin Ulrike Martin ist zu erreichen unter der Telefonnummer 07543 / 50 09 56 oder per E-Mail an

kressbronn@vhs-bodenseekreis.de