Volkshochschule hat noch Kursplätze frei

Bei folgenden Kursen, die in nächster Zeit bei der Volkshochschule in Kressbronn beginnen, sind noch Plätze frei:

Zwischen Hektik und Genuss – Kräuter und Gemüse vom eigenen Balkon: Statt Blumen gedeihen auf Balkon und Terrasse Kräuter und Gemüse. Damit dies gelingt, gibt es Tipps für den erfolgreichen Anbau von Kräutern, Tomaten, Gurken, Salat im Kübel. Dabei geht es um Pflanzenauswahl, Erde, Gießen, Düngung und Pflege. Dienstag, 12. Juni, 19 bis 21.15 Uhr, im Bildungszentrum Parkschule, Raum 126, EG, Maicherstraße 15.

Standard/Latein mit Vorkenntnissen – Tanzworkshop: In diesem Workshop werden unter qualifizierter Anleitung die vorhandenen Grundkenntnisse aufgefrischt und durch neue Tanzfolgen erweitert und gefestigt. In den Übungsphasen wird jedes Paar individuell betreut und gefördert. Anmeldung bitte möglichst paarweise. Sylvia Zurell, Tanzlehrerin, zwei Tage; Samstag, 9. Juni, 16 bis 18 Uhr und Sonntag, 10. Juni, 10 bis 12 Uhr in der Seesporthalle, Ludwig-Birk-Saal, Maicherstraße 33.

Nähkurs – Mein selbst genähtes Krims-Krams-Täschchen: Die Teilnehmer nähen sich ihr eigenes Kosmetik- oder Krims-Krams-Täschchen. Der Kurs eignet sich für Interessierte, die schon Vorkenntnisse mitbringen, da ein Reißverschluss eingenäht wird. Bitte mitbringen: Schere, Maßband, Stecknadeln, Kreide (oder Stoffstift), Geodreieck, Lineal, etwa 25 mal 140 Zentimeter Baumwollstoff (nicht dehnbar, gerne auch beschichtete Baumwolle), einen passenden Reißverschluss (mindestens 20 Zentimeter), passendes Garn und wenn vorhanden einen Nahttrenner. Nähmaschinen sind vorhanden. Wer eine eigene Nähmaschine hat, kann diese gerne mitbringen. Donnerstag, 7. Juni, 19.30 bis 22 Uhr im Bildungszentrum Parkschule, Raum 006, UG, Maicherstraße 15.

Mähen mit der Sense: Wer im naturnahen Garten Blumenwiesen erst nach der Blüte mähen will, kann dies optimal mit der Sense erledigen. Die Sense ist effektiv, leise und auch in welligem und schwierigem Gelände einzusetzen. Zudem ist das Mähen mit der Sense gesund, mit der richtigen Technik wird schonend der ganze Körper bewegt. Ein weiterer Kurs- inhalt ist das technische Wissen rund ums Gerät. Der Kurs findet bei jeder Witterung statt. Anton Gnandt, Samstag, 9. Juni, 7 bis 10.30 Uhr, Claudi´s Radl Stadl, Kirchstraße 9/1.