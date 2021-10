Vögel beobachten und wandern an der Argen

Die VHS Bodenseekreis bietet am Samstag, 23. Oktober, um 8.30 Uhr eine Herbstwanderung inklusive Vogelbestimmung entlang der Argen. Los geht es am Parkplatz an der Kabelhängebrücke in Gohren.

Auf dem Weg zum Bodensee wird der Ornithologe Jeremy Barker die typischen Arten des Gebietes, Vögel im Wald und Wasser erklären, teilt der Veranstalter mit. Schwerpunkt der Führung sind Bestimmungstipps anhand von Gefieder, Verhalten und Stimme, um die Identifikation der heimischen Vögel zu ermöglichen und zu festigen. Mitzubringen sind passende Kleidung und festes Schuhwerk sowie, wenn vorhanden, auch Fernglas und Vogelbestimmungsbuch.

Der Kurs kostet 12 Euro. Nähere Informationen gibt es auf der Webseite der VHS Bodenseekreis unter www.vhs-bodenseekreis.de. Anmeldungen sind direkt online möglich. Weitere Infos gibt es auch bei der Außenstellenleiterin in Kressbronn, Ulrike Martin, unter Telefon 07543 / 50 09 56 oder per Mail unter kressbronn@vhs-bodenseekreis.de.