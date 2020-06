Schon seit einigen Jahren findet jährlich die Gartentour statt, bei der Kressbronner zeigen, was bei ihnen wächst und blüht. Wegen der Corona-Krise fällt die beliebte Veranstaltung, die am 14. Juni stattgefunden hätte, jedoch aus. Weil Das Amt für Tourismus, Kultur und Marketing die Gartenliebhaber nicht im Regen stehen lassen will, wird es laut Pressemitteilung zumindest eine virtuelle Tour geben.

Ab Sonntag, 7. Juni, wird über die Kressbronner Social-Media-Kanäle Instagram und Facebook täglich ein Garten der virtuellen Kressbronner Gartentour vorgestellt. Alle Gartenbesitzer waren auch in diesem Jahr richtig fleißig und präsentieren wieder unterschiedliche Schönheiten der Natur. „Die grünen Oasen lassen die Herzen höher schlagen und laden zum Träumen, Verweilen und Inspirationen sammeln ein“, verspricht die Pressemitteilung. Der Dank der Gemeinde geht demnach an alle Gartenbesitzer, die sich an dem virtuellen Streifzug durch ihre bezaubernden Gärten und Parkanlagen beteiligt haben.