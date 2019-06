„Viele Hände, beeindruckendes Ende“ – unter diesem Motto hat das Eltern-Garten-Projekt des Nonnenbachkindergartens gestanden, das durch den aktuellen Elternbeirat initiiert wurde. Anlass hierfür waren Elternanfragen am Elternabend, teilen die Verantwortlichen des Kindergartens in einem Schreiben mit.

Mithilfe der Eltern und des Teams des Kindergartens wurde eine Vorauswahl an möglichen und nötigen Aufgaben getroffen. An zwei Nachmittagen im Mai füllte sich dann der Garten mit vielen fleißigen und hochmotivierten Helfern. Schnell waren die anstehenden Aufgaben verteilt. Mit Pinsel, Farbe, Schleifpapier und Werkzeug wurde bereits an einem Nachmittag ein Teil der Arbeiten erledigt. Mindestens genauso engagiert ging es am Tags darauf weiter: Nach bereits vier Stunden war es dann geschafft. Die Häuser erstrahlten wieder in frischen Farben, die Matschküche ist vorbereitet, zwei Kabeltrommeln gestrichen und zum Einsatz als Tisch bereit, außerdem gibt es nun eine Kugelbahn am Zaun und ein zum Bepflanzen vorbereitetes Hochbeet. Durch die vielen fleißigen Hände, gab es ein schnelles, beeindruckendes Ende. Das Team des Kindergartens bedankte sich bei allen Eltern und die Kinder freuen sich auf die erste offizielle Bespielung im Garten.