VHS stellt Programm für Herbst und Winter vor

Das Kursprogramm der Volkshochschule Bodenseekreis (VHS) für Herbst und Winter ist ab Mittwoch, 20.Juli, online unter www.vhs-bodenseekreis.de abrufbar. Auch in gedruckter Form ist das Herbstprogramm in vielen Kressbronner Fachgeschäften, auf dem Rathaus und in der Tourist Information im Kressbronner Bahnhof kostenfrei ab Ende Juli erhältlich, teilt die VHS mit. Es gibt Angebote für Bauchredner, neue Ballettkurse für Kinder, Babyschwimmen, Alpakawanderungen, Räuchern, Lindy Hop (Swingtanz), Naturseife sieden, Handlettering, Alphorn, Fotografieren, Hula-Hoop, Naturkosmetik, One-Pot-Bowles, Sushi und vieles mehr. Nähere Informationen bei der der Außenstellenleiterin in Kressbronn, Ulrike Martin, Telefon 07543 / 50 09 56 oder per E-Mail an kressbronn@vhs-bodenseekreis.de.