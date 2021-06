VHS-Kurs in Kressbronn zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Die VHS hat noch Plätze frei im Kurs „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“. Viele Menschen treibe die Sorge um, ihr Leben im Alter infolge gesundheitlicher Beeinträchtigungen im weitesten Sinne nicht mehr selbstbestimmt führen zu können, so die VHS-Mitteilung. Sowohl das gesetzlich vorgesehene Betreuungsverfahren nach §§ 1896 ff. BGB für handlungsunfähige natürliche Personen als auch die sogenannte Apparatemedizin stellen für die meisten keine wünschenswerten Alternativen dar. Hilfe und Grundlage für Entscheidungen von Vertrauenspersonen und Ärzten bietet für diese Fälle eine General- und Vorsorgevollmacht gekoppelt mit einer Patientenverfügung. Insbesondere Letztere ist nach jahrelangen Debatten im Deutschen Bundestag seit Herbst 2009, wie die Vorsorgevollmacht auch, gesetzlich geregelt, sodass jetzt weitgehend Rechtssicherheit besteht, was die inhaltlichen Anforderungen solcher Dokumente anbelangt. Im Vortrag werden die Hintergründe zu diesen Themenkreisen dargestellt sowie damit einhergehend die aktuelle Rechtslage. In einem zweiten Schritt wird konkret erläutert, wie solche Verfügungen im Wortlaut aussehen müssen, um wirksam zu sein und was dadurch geregelt werden kann.

Referent ist Sebastian Mai, Notar im Hauptberuf mit Amtssitz in Friedrichshafen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 22. Juli, von 19 bis 21.15 Uhr im Bildungszentrum Parkschule, Raum 124, EG, Maicherstraße 15, statt. Die Teilnahme kostet 9 Euro.