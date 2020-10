VHS bietet Wellness für Stimme und Rücken

An der Kressbronner Volkshochschule (VHS) beginnen im November einige Kurse, die noch nicht voll besetzt sind. Die VHS bietet etwa ein Stimmtraining mit dem Blubberschlauch an, aber auch in dem Workshop für Entspannungsmassage mit ayurvedischen Griffen – für den man sich idealerweise zu zweit anmeldet – sind noch Plätze frei, teilt die VHS mit.

Wer nach einem anstrengenden Tag heiser ist oder sich häufig räuspern muss, beim Sprechen ein unangenehmes Gefühl im Hals hat oder manchen Ton nicht richtig trifft, ist eventuell in dem Workshop mit der Stimmtherapeutin und Stimmtrainerin Sigrid Haas gut aufgehoben. Haas wird am Samstag, 7. November, von 9.30 bis 13 Uhr in der Bücherei, Hemigkofener Straße 11, den Stimmen der Teilnehmer etwas Gutes tun – mit der Blubberschlauch-Methode. Das mache nicht nur Spaß, sondern habe sich über viele Jahre bei unzähligen Stimmpatienten, Sprechern und Sängern als Mittel der Wahl zur Verbesserung der Tonqualität und des stimmlichen Befindens bewährt, schreibt die VHS. Zusätzlich gibt Haas Tipps zur Stimmpflege und stellt auch ihr Stimmtrainingsprogramm „G.E.N.I.A.L.“ vor.

Die Teilnahme an dem Kurs mit der Nummer BB506110KR* kostet 40 Euro pro Person. Teilnehmer können bequeme Straßenkleidung tragen und sollten ausreichend Trinkwasser mitbringen. Der persönliche Blubberschlauch ist in den Kurskosten inbegriffen. Mehr Information unter www.stimmbereit.de.

Außerdem lädt die VHS für Samstag, 7. November, 13 bid 17 Uhr, zu einem Workshop „Entspannungsmassage mit ayurvedischen Griffen“ in den Mehrzweckraum der Festhalle (Seiteneingang), Hauptstraße 39, ein. Dort erlernen die Teilnehmer einfache Griffe zur Massage von Rücken, Nacken und Schultern. Eine Kombination aus ayurvedischen Streichungen und sanften Grifftechniken kann laut VHS Verspannungen lösen oder vorbeugen. Teilnehmer sollten ein großes und ein kleines Handtuch, eine Decke und ein Laken mitbringen. Wer eigenes Öl verwenden möchte, kann es gern mitbringen. Idealerweise erfolgt die Anmeldung zu zweit. Der Workshop mit der Nummer BB304015KR* wird von Julia Schilling geleitet und kostet 22,40 Euro.

Das Bildungsprogramm Herbst/Winter 2020/2021 der VHS ist unter www.vhs-bodenseekreis.de zu finden. Anmeldungen sind online möglich. Die Programmhefte sind bei den bekannten Auslagestellen im Rathaus und in der Tourist-Information kostenfrei erhältlich.

Selbstverständlich werden die aktuellen Corona-Verordnungen in allen Kursen beachtet, versichert die VHS und weist auf die „AHA“-Pflicht hin – das steht für Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. „Wir freuen uns über Ihr Interesse und stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung“, schreibt Außenstellenleiterin Ulrike Martin.