Vetter, Tchakarova und Ohira geben Konzert

Die Kressbronner Sopranistin Veronika Vetter steht am Mittwoch, 13. Juni, 19.30 Uhr, gemeinsam mit den beiden Pianisten Doriana Tchakarova und Tatsuya Ohira auf der Bühne des Hauses der Musik in Gattnau, Pfarrweg 3. An dem Abend sind unter anderem Werke von Franz Schubert, Hugo Wolf, Gabriel Fauré, Hans Sommer und Johann Strauß zu hören. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Veronika Vetter hat laut Veranstalter schon sehr früh ihre Liebe zum Gesang entdeckt. Derzeit studiert sie Master Konzertgesang bei Frédérique Friess an der Hochschule für Musik in Stuttgart. Sie besuchte mehrere Meisterkurse, außerdem sang sie am Landestheater Vorarlberg und wirkte bei den Bregenzer Festspielen mit. In der Saison 2016/2017 war sie Akademistin beim SWR-Vokalensemble.

Pianistin Doriana Tchakarova machte ihr Abitur am Musikgymnasium im bulgarischen Varna, gewann mehrere Preise und hat derzeit einen Lehrauftrag für Korrepetition-Gesang an der Musikhochschule Stuttgart. Sie entfaltet eine internationale Konzerttätigkeit. Als Klavierpädagogin unterrichtet sie Landes- und Bundespreisträger bei „Jugend musiziert“.

Tatsuya Ohira wurde in Japan geboren und erhielt mit sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht. Er studiert in der Klasse von Professor Péter Nagy und gewann bereits mehrere internationale Preise.

Der Förderverein der Jugendmusikschule bewirtet vor und nach dem Konzert sowie in der Pause.