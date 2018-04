Verwaltung tauscht Schilder aus

Es gibt neue Schilder im Seegarten: Die Gemeindeverwaltung hat die bisherigen Schilder an den Eingängen gegen Piktogramme ausgetauscht, wie Bürgermeister Daniel Enzensperger in der Gemeinderatssitzung erläuterte.

„Wir haben die fehlerhaften Hinweisschilder ausgetauscht, wir wurden schon mehrfach auf die Rechtschreibfehler hingewiesen, und an die neuen Schilder in den anderen Bereichen optisch angepasst“, so Enzensperger. Die Ge- und Verbote entsprächen den Regelungen wie bisher: „Inhaltlich hat sich also nichts geändert, nur optisch. Wir werden das Baden und Liegen am Seegarten wie angekündigt weiterhin dulden“, betonte der Schultes, nachdem es bei der Gemeindeverwaltung bereits einige Nachfragen von irritierten Bürgern gegeben hatte.

Auf die Schilder könne die Verwaltung aber nicht verzichten – denn unter anderem entstünden hier durch den Landungssteg erhebliche Gefahren. „Wir sind als Ortspolizeibehörde verpflichtet, auf diese Gefahren hinzuweisen, sonst machen wir uns unter Umständen auch haftbar. Unser Entgegenkommen erfolgt durch eine Duldung und den Nichtvollzug.“