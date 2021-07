Versammlung über Zoom

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Versammlung fand aufgrund der Corona-Situation das zweite Mal über Zoom statt. Es erging an alle Mitglieder eine Einladung und eine Erklärung, wie sie an dieser Versammlung auf diesem Weg teilnehmen können. Termingerecht haben sich die Teilnehmer, auch aus dem Norden Deutschlands, eingefunden und es wurde die Tagesordnung abgearbeitet.

Die Berichte des 1. und 2. Vorstands und des Kassenwartes gab es zu Beginn. Herr Fikentscher berichtete, dass seine geplante Reise im Oktober 2020 wegen Corona gestrichen werden musste. Auch dort herrschte Monate der Ausnahmezustand. Über Videokonferenzen und Anrufe konnte z.B. in der Origo-Primary-School in Rehoboth neben dem eingerichteten Mittagessen trotz Schulschließung Geld für die Sanierung der Waschräume zur Verfügung gestellt werden, ebenso für Desinfektionsmittel, Masken, Schuhe etc. Es wäre einfach so gewesen, dass Kinder aus den ärmsten Vierteln ohne Schulbesuch nichts zu essen bekommen hätten. So konnten innerhalb kurzer Zeit coronagerecht für ca. 200 Kinder täglich mittags ein Essen ausgegeben werden.

Dieses Konzept mit dem Mittagessen wurde auch bei Trainoccaition in Otjiwarongo eingerichtet. Da die Schule jedoch viel kleiner ist, nicht für so viele Kinder.

Über Rundu berichtete Julia Schratz, dass auch hier die Corona-Situation zu großen Schwierigkeiten geführt hat. Es konnten jedoch zwischen einer Klasse der SiS International School in Friedrichshafen und einer Klasse dort nette Aktionen mit Briefeschreiben, Videokonferenzen etc. durchgeführt werden.

Es ist schwierig, von hier aus etwas zu tun, denn Tests etc. nach Namibia zu schicken, wäre sicher nicht möglich, da es nicht beim Empfänger ankommen würde.

Die einzige Möglichkeit sind ein intensiver Austausch mit den Verantwortlichen über whatsapp-Video-Konferenzen.

Der Bericht von Frank Maurer war dagegen kurz, denn Praktikanten waren aufgrund der Schulschließungen und Einreisestops ins Land nicht zu vermitteln. Für das Frühjahr 2022 gibt es 2 ernsthafte Interessenten. So hoffen wir, dass sich bis dahin etwas verändert.

Aus dem Kassenbericht gingen Einnahmen und Ausgaben hervor. Den erhalten Sie als Diagramm in der Anlage.

Der Vorstand wurde entlastet und dann kam die Wahl des 1. Vorstands, Kassenwarts und Schriftführers. Herr Fikentscher stellte sich wieder zur Verfügung und wurde in seinem Amt bestätigt. Als Kassenwartin wurde Julia Schratz und als Schriftführerin Ute Lebschi gewählt.