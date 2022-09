Veronika Wieland und Edi Graf lesen aus „Maultaschen in Love“

Auf Schloss Gießen findet am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr eine Lesung mit den Autoren Veronika Wieland und Edi Graf statt. Sie lesen aus „Maultaschen in Love“. Besucher werden mitgenommen auf eine kulinarische Safari inklusive Maultaschenrezept vom Sternekoch Franz Berlin.

Die Handlung laut Pressemitteilung: Für die lebenslustige Belinda läuft nichts nach Plan, doch nachdem sie einen Kochwettbewerb mit einer genialen Maultaschenkomposition gewinnt, reist sie als Köchin ins Abenteuer Kapstadt. Auf dem Weingut „Hoopengeluk“ trifft sie auf die geheimnisvolle Isabel, an deren Seite sie die hochkarätige „Gala Chakalaka“ mitgestalten soll. Doch eine perfide Intrige droht die Gala zu einem Desaster werden zu lassen.

Während Belinda versucht, das Vertrauen des unnahbaren Weingutbesitzers Henning von Wynsberghe zu gewinnen, verfolgt die mutige Sterneköchin Sabrina an der Seite des gutaussehenden, aber undurchsichtigen Piloten Tom das fein gesponnene Netz der Verschwörung bis in den Schwarzwald. Als sich nach einem Verwirrspiel im Gourmetrestaurant „Berlins KroneLamm“ die Fäden zu entwirren beginnen, planen die drei Frauen einen raffinierten Gegenschlag. Gelingt es ihnen mit cleverer Kochkunst und einem extravaganten Rezept – „Maultaschen in Love“ – die Gala am Kap und die Zukunft von „Hoopengeluk“ zu retten?