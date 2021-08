Vereins-Ehrenamtspreis des wfv-Bezirk Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 24. Juli 2021 hat der SV Kressbronn im Zuge der Mitgliederversammlung in der Kressbronner Festhalle bei einer feierlichen Preisverleihung den Vereins-Ehrenamtspreis des Württembergischen Fußballverbandes (wfv) im Bezirk Bodensee in Empfang genommen. Der SV Kressbronn belegte dabei den zweiten Platz.

Seit 2009 zeichnet der wfv in jedem seiner 16 Bezirke bis zu drei Vereine aus und vergibt Preise im Wert von insgesamt 80.000 Euro.

Der SV Kressbronn wurde bei der Verleihung für die zukunftsweisenden Konzepte und vielfältigen Projekte, sowie das herausragende ehrenamtliche Engagement in den zurückliegenden drei Jahren belohnt. Die zahlreichen Baumaßnahmen, wie beispielsweise der kräftezehrende Einbau einer Beregnungsanlage auf dem Haupt- und Nebenplatz in Eigenregie, verschiedene Events im Kinder- und Jugendbereich, sowie Aktionen wie das Qualifikationsturnier der Special-Olympics waren nur durch die großartige Mithilfe der vielen Ehrenamtlichen im Verein möglich. Der reguläre Spielbetrieb mit 12 Jugend-, einer Damen-, zwei Herren- und einer AH-Mannschaft lief dabei wie selbstverständlich weiter. Hierzu werden neben den Trainerteams viele helfende Hände benötigt, die mit dieser Auszeichnung geehrt wurden. „Der Verein hat herausragende und beispielgebende Arbeit geleistet“, würdigte Hans-Peter Walser, Ehrenamtsbeauftragter des Fußballbezirks Bodensee, die Geehrten. Er beglückwünschte im Namen des Bezirksvorsitzenden Nuri Saltik und im Beisein von Bürgermeister Daniel Enzensperger den ersten Vorsitzenden des SV Kressbronn, Erich Fundinger, der diesen Preis stolz entgegennahm.

Der SV Kressbronn gewinnt einen Wochenendaufenthalt für 18 Personen in einem Hotel der JUFA-Gruppe. Ganz im Sinne des Preises ist angedacht, dass ehrenamtliche Helfer des Vereins in den Genuss des Wochenendes kommen.