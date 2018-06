VdK’ler sind fasziniert vom Blautopf

Bei Sonnenschein sind die VdK’ler aus Kressbronn im voll besetzten Bus nach Zwiefalten gefahren. Nach der Ankunft konnte jeder auf eigene Faust das Münster anschauen. Mittelpunkt des alten Kloster- und Wallfahrtsorts ist das Münster „Unserer lieben Frau“, eines der bedeutendsten Bauwerke des Spätbarocks deutscher Prägung. Es wurde erbaut von Baumeister Johann Michael Fischer. Mit verschwenderischer Fülle einzigartiger Stuckaturen hat Johann Michael Feichtmayr das Gotteshaus ausgestattet, was die Kressbronner mit Staunen bewunderten.

Nach dieser Pracht ging es weiter nach Berg-Ehingen, wo in der Berg-Brauerei zu Mittag gegessen wurde. Nach der Mittagspause fuhr der Bus nach Blaubeuren. Das Blautopfbähnle holte die Gruppe zur Panoramafahrt ab und es ging am Blautopf, dem ehemaligen Klostergelände, urgeschichtlichen Museum, dem alten Badhaus der Mönche, an historischen Wirtshäusern und alten Fachwerkhäusern vorbei. Weiter fuhr das Bähnle durch das Landschaftsschutzgebiet Ried über Blaubeurens Hausberg, den Rucken, mit faszinierenden Ausblicken auf die Stadt und Russenschloss und vorbei an mächtigen Felsgebilden.

Danach ging es zurück durch das Gerberviertel, auch Klein-Venedig genannt, zum Busparkplatz. Diese Panoramafahrt bei Sonnenschein hat trotz kurzfristigem Ausfall des Lautsprechers alle begeistert, heißt es im Nachbericht. Anschließend konnte der Blautopf zu Fuß erkundet werden. Es gab interessante Tafeln, auf denen die gefundenen Blautopfhöhlensysteme, ihre Forschungen, Wassermengen und viele weitere Infos erklärt wurden.

Frohgelaunt trat die Gruppe schließlich den Heimweg über die landschaftlich schöne Alb nach Gattnau an. Zum Abschluss wurde im Landgasthof Rössle ein Vesper eingenommen und der Tag bei einem gemütlichen Beisammensein ausklingen lassen. Alle waren sich einig: Das war ein gelungener Ausflug.