VdK sagt alle Veranstaltungen ab

Der Sozialverband VdK hat in Kressbronn sämtliche Veranstaltungen bis zum Jahresende abgesagt. In einem Schreiben an die Mitglieder bringt der VdK sein Bedauern darüber zum Ausdruck.

Grund für die Absage seien die „umfangreichen vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen zum Schutz unserer Mitglieder“ wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Entlastung sowie die Ehrungen für langjährige Mitglieder sollen nun im Zuge der Mitgliederversammlung, die voraussichtlich am 20. März 2021 stattfinden wird, vorgenommen.

Auch die bei den Mitgliedern so beliebte Adventsfeier, die für Samstag, 5. Dezember, angesetzt war, muss in diesem Jahr coronabedingt entfallen. „Wir werden unsere 392 Ortsverbands-Mitglieder zu den Terminen im Jahr 2021 durch ein Rundschreiben informieren“, schreibt der Verband weiter.

Die VdK-Sozialrechtsberatung in Friedrichshafen werde per Brief, Telefon und E-Mail aufrechterhalten, wobei es deshalb zu Verzögerungen kommen könne. Bei Fragen stehe die Vorstandschaft weiter zur Verfügung, heißt es in dem Schreiben abschließend.