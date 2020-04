VdK Kressbronn bietet digitale Sozialrechtsberatung an

Der Sozialverband VdK Deutschland weiß, dass auch in diesen Zeiten eine gute Beratung für viele Menschen wichtig ist. Daher hat sich der Verband dazu entschlossen, das Beratungsangebot nun auf digitalem Weg, schriftlich und per Telefon aufrechtzuerhalten, wie der VdK mitteilt. Der Publikumsverkehr mit persönlichen Terminen in den 1600 Beratungsstellen im Land wird vorerst eingestellt. Es gelte, Mitarbeiter und auch Kunden vor dem Coronavirus zu schützen. Die VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte diesbezüglich: „Wir sind weiter für unsere Mitglieder da und sind handlungsfähig. An oberster Stelle steht für uns der Schutz unserer oft älteren oder erkrankten Mitglieder, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher werden wir persönliche Kontakte in den VdK-Geschäftsstellen vermeiden. Die VdK-Sozialrechtsberatung erhalten wir aufrecht. Deshalb stellen wir auf Telefonkontakte und den Schriftverkehr um. So garantieren wir weiterhin die bestmögliche Beratung.“

Die sozialrechtlichen Anliegen der Mitglieder bis hin zu dringenden juristischen Terminen werden weiterhin bearbeitet, verspricht der VdK in einer Pressemitteilung. Bereits vereinbarte persönliche Termine, werden in telefonische Termine umgewandelt oder das Anliegen kann schriftlich geklärt werden.