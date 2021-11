VdK Kressbron auf Kulturreise zur „Elbflorenz“ nach Dresden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am ersten Tag, bei der Rundfahrt an Dresdens schönsten Sehenswürdigkeiten vorbei, gab es einen Vorgeschmack auf den Charme der „Elbflorenz“, wie Dresden auch genannt wird. Die Frauenkirche, Grünes Gewölbe, das Blaue Wunder, malerische Elbhänge, Villen aus der Gründerzeit, die barocke Altstadt und moderne Neustadt, boten einen Vorgeschmack auf die kommenden Tage.

Ein besonderer Bushalt, laut Guinness Buch „am schönsten Milchladen der Welt“ - an der Pfundsmolkerei mit handbemalten Fliesen -, welche die Geschichte der Gebrüder Pfund erzählen, wurde so manches Präsent eingekauft

Der Nachmittag wurde mit einer Führung in der Semperoper ausgefüllt. In diesem weltberühmten Opernhaus mit Glanz und Glamour vergangener Tage, bot die Architektur des Hauses interessante Eindrücke. Als Höhepunkt öffnet sich der VdK Gruppe schließlich der glanzvolle Zuschauersaal mit über 1300 Plätzen, wo sie sich vor der Bühne am Orchestergraben niederlassen konnten und Geheimnisse aus der über 170-jährigen Geschichte der Semperoper erfuhren.

Der nächste Tag mit dem Besuch der Schatzkammer im Grünen Gewölbe, bot einen Einblick in die Reichtümer und Märchenhaften Kostbarkeiten aus ferner Vergangenheit Bei der anschließenden Freizeit bei wunderschönem Herbstwetter, konnte das Flair der Altstadt genossen und die Frauenkirche besucht werden.

Der dritte Tag bot einen ganztägigen Ausflug ins sächsische Weinland und Besuch in Meissen‘s Porzellan-Manufaktur. Die wunderschönen Handarbeiten raubten so manchem den Atem ebenso die Preise in schwindelerregender Höhe.

Per Panoramaaufzug gelangte die Reisegruppen hoch zur Albrechtsburg, wo eine Raum-Klang-Führung im Dom mit Orgelspiel stattfand.

Nach der Mittagspause in der bezaubernden Altstadt Meissens fuhren sie zur Weinprobe ins Staatsweingut Schloss Wackerbarth. Mit seiner barocken Schloss- und Gartenanlage und den guten Tröpfchen im Glas, verzauberte das Weingut seine Gäste.

Der Abschiedsabend im Sophienkeller, gegenüber dem Zwinger und der weltbekannten Semperoper, war für die VdK Gruppe in einem der urigen Kellergewölbe die Tische nach Art der vergangenen Jahrhunderte gedeckt. Der sächsische Gerstensaft, Gaukler und Musikanten sorgten für beste Stimmung unter den Gästen. Alle kamen gesund und begeistert zurück nach Kressbronn und freuen sich auf die Reise 2022.