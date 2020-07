Vandalen suchen Jugendtreff heim

Wie die Kressbronner Gemeindeverwaltung berichtet, ist es in der Nacht von Samstag, 18. Juli, auf Sonntag, 19. Juli,am Eingang zum Jugendtreff in der Maîcher Straße und in der Umgebung zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte Täter versuchten demnach, die Glastür zum Jugendtreff einzutreten oder einzuschlagen und beschädigten die Glasscheibe dabei stark. Zudem wurde der Türgriff abgeschlagen und der Aschenbecher neben dem Eingang schwer beschädigt. Die Polizei ermittele den Sachverhalt, schreibt die Gemeindeverwaltung weiter. Am gleichen Wochenende wurde außerdem in nächster Nähe zur Skateranlage ein Feuer errichtet und die Anlage stark vermüllt.

Es sei „sehr schade, dass immer wieder Eigentum der öffentlichen Hand Vandalismus zum Opfer fällt. Wir können es überhaupt nicht verstehen, welche Motive und Hintergründe einen Menschen dazu bewegen, Eigentum der Allgemeinheit oder auch einzelner Personen zu beschädigen“ so die Pressemitteilung weiter. Es handele sich hierbei um Sachbeschädigung, das ist kein Kavaliersdelikt. Die Gemeinde Kressbronn fahre hier „eine Null-Toleranz-Grenze“ und bittet die Bürger um Mithilfe: „Benachrichtigen Sie bei Vandalismus die Polizei, merken Sie sich die Gesichter der Täter, aber bitte schreiten Sie nicht selbst ein. Falls Sie etwas gesehen haben, teilen Sie uns oder der Polizei dies bitte immer mit.