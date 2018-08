Urlaub mit Gott und sich selbst

„Wir möchten mit unseren Schützlingen dem Glauben, Gott, nah sein. Dabei erleben, spüren und diskutieren wir im gegenseitigen Miteinander die Bibel, finden uns wieder und versuchen, entsprechende Inhalte und Themen aber auch gesellschaftlich wichtige Aspekte wie Respekt, Versuchung, Verantwortung, vor allem aber Liebe, in den Fokus zu stellen“, sagt David Scherger, Leiter des Jungscharlagers in Tunau. 45 Kinder im Alter zwischen neun und 13 Jahren haben auf dem Zeltplatz in Tunau zusammen eine interessante Zeit verbracht.

Organsiert vom evangelischen Jugendwerk des Kirchenbezirks Ravensburg, konnten die Kinder aus den Kirchenbezirken Ravensburg, Bodenseekreis und dem Allgäu singen, basteln, Ausflüge unternehmen – aber auch ihren Glauben leben. „Wir alle sind mit Gott auf unseren Wegen unterwegs. Wie kann man dem Herrn begegnen, ihn begreifen, fühlen und erleben? Nur einige Fragen, die wir im Rahmen verschiedener Aktionen spielerisch und gestalterisch inhaltlich behandeln. Begriffe wie Ideale, Werte, Friede und Gemeinschaft sind uns dabei ebenso wichtig, wie das Erkennen, das Auseinandersetzen und das Annehmen unserer eigenen Realität“, erläutert David Scherger.

Wichtig seien ihm und seinem Team die Rollen des aktiven Miteinanderseins. Wie auch Pia, Anne und Fin, die im Rahmen der Bibelarbeiten ein Spiel einstudierten. Angelehnt an das Kinderbuch „Das magische Baumhaus“ habe man eigens dafür neben der Lagerfeuerstelle ein solches Baumhaus gebaut: „Die drei Kinder finden dort eine Bibel, lesen darin und begeben sich fortan auf eine spannende Zeitreise, in der sie spannende Abenteuer mit verschiedenen biblischen Personen erleben. Über diese Erfahrungen, Erlebnisse und Begegnungen berichten die drei Abenteurer täglich“, so David Scherger.

Nacht-Geländespiele und Wellnessangebote

Das Jungscharlager in Tunau bietet seit vielen Jahren neben der spielerischen Glaubens- und Lebenslehre eine Vielzahl weiterer Programmpunkte. Ob Phantasie-Rallye am Bodenseeufer mit Sternschnuppen und Engelchen, die 24-Stunden-Wanderung, kühlende Wasserspiele, einen Ausflug nach Lindau samt historischer Stadtrallye, verschiedene Workshops, Nacht-Geländespiele, Wellnessangebote, Quizabende, die gerne genutzte Hüpfburg oder kommunalpolitische Diskussionen mit dem Amtzeller Bürgermeister Clemens Moll: „Unseren Jungscharlern wird es nie langweilig. Es ist wichtig, neben der Bibelarbeit ein kurzweiliges, unterhaltsames und spannendes Freizeitangebot anzubieten“, weiß Johanna vom Orga-Team aus ihrer Erfahrung. „Ich habe diese Tage in Tunau sehr intensiv erleben dürfen. Schade, dass die Woche so schnell vergeht. Es war megatoll“, bemerkte auch Lukas stellvertretend für die Jugendlichen.

Zum Abschluss und als Höhepunkt der zehn Tage bezeichnet David Scherger übrigens das große Abschlussfest, in dessen Rahmen die Gruppe ihre Ergebnisse der Bibelarbeiten Eltern und Freunden an unterschiedlichen Bibelstationen präsentierte. Dabei lobte der Organisationsleiter das großartige Engagement seiner Betreuer und Helfer, ohne die das Zeltlager nicht umsetzbar wäre. „Mein Dank gilt allen Helfern und Sponsoren, unserem Chefkoch Richard Lange und seinem Team – und einfach allen, die uns unterstützt und mit Spenden bedacht haben. Wir freuen uns aufs nächste Jahr.“