Unzählige Arbeitsstunden: Dieser Kressbronner achtet bei seinen Modellschiffen auf jedes Detail

Maler, Schnitzer, Buchautor und Modellschiffbauer: Gerhard Hümmler ist all das und noch vieles mehr. Wie es in einem Pressebericht heißt, war der „Tausendsassa“ aus Kressbronn bereits auf der ganzen Welt unterwegs – und hat seine Modellschiffe zuletzt auch auf der Messe Faszination Modellbau in Friedrichshafen gezeigt.

„Wenn der Kressbronner am Bodensee von seinen vielen Reisen und Abenteuer erzählt, kommt man automatisch ins Schwärmen und das Reisefieber packt einen“, heißt es in der Mitteilung. Er sei unter anderem in 80 Tagen 2400 Kilometer den Jakobsweg gepilgert und habe eine fünfwöchige Atlantiküberquerung auf einem Segelschiff gemacht.

Detailverliebt: Ein Schiff von Gerhard Hümmler von innen. (Foto: privat)

Für seine originalgetreu nachgebauten Modelle investiert Hümmler laut Pressebericht „unendliche“ Arbeitsstunden. „Allein für den Aufstieg, sprich Strickleiter zu einem historischen Viermaster, braucht der gelernte Ingenieur Tage“, heißt es in der Mitteilung. Jeder Knoten sei detailgetreu.

Auf der Modellbaumesse in Friedrichshafen hat Gerhard Hümmler seine Stücke ausgestellt. Dabei habe der freundliche „Seemann“ jedem Besucher gerne Rede und Antwort gestanden, so der Pressebericht.