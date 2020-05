Unterricht für Blasinstrumente startet wieder

Durch einige Änderungen der Corona-Verordnung „Musik- und Jugendkunstschulen“ der Landesregierung kann ab Juni an der Jugendmusikschule wieder Einzelunterricht für alle Blasinstrumente angeboten werden. Somit fällt ab Juni auch wieder die volle Gebühr für den jeweiligen Unterricht an, teilt die Jugendmusikschule in Kressbronn mit. Leiter Markus Thaler freut sich, dass der Unterricht nun auch wieder für Schüler der Blasinstrumente unter besonderen Abstands- und Hygieneauflagen fortgesetzt werden kann. So dürfen unter anderem Schüler und Lehrkräfte nicht im direkten Luftstrom zueinanderstehen. Zu den umfassenden Hygieneauflagen wird auf den Hygieneplan der Jugendmusikschule in der jeweils aktuellen Fassung verwiesen. Die derzeit gültige Ausfertigung liegt den Schüler bereits vor.