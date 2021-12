Unternehmen Grabmale Wachter spendet an Kressbronner Hilfsprojekt

Schon seit über zehn Jahren bekommen die Kunden von Gerold Wachter vom Unternehmen Grabmale Wachter in Baienfurt anstatt eines Weihnachtspräsents traditionell eine Weihnachtskarte mit Fotos von einem unterstützten Projekt auf den Philippinen. In diesem Jahr ist der Spendenbetrag deutlich höher ausgefallen als sonst. Das hat mit der Idee von „Gere“ zu tun, während seiner 50er-Party Anfang Oktober die Getränkerechnung seiner Gäste zu verdoppeln und zu Gunsten der armen Menschen im philippinischen Toril zu spenden. So konnten Aurora und Reinhold Kugel jede Menge Geldscheine - weihnachtlich aufgereiht auf einer Lichterkette – von Martina und Gerold Wachter entgegennehmen. Kressbronn-Toril Education Programm (KTEP) kann die Spende von insgesamt 3500 Euro in diesen schweren Zeiten ganz besonders gut gebrauchen. Neben direkter Hilfe bei der Verteilung von Lebensmitteln kann damit ein Anbau an den bestehenden Kindergarten sowie ein neuer Trinkwasserbrunnen auf dem Projektgelände gebaut werden. Foto: KTEP