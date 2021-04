„Unser Brüder“ starten Spendenaktion für Künstler

Die Betreiber der „Werft1919“, Emanuel, Johannes und Julius Unser, sammeln über eine Crowdfunding-Plattform Geld, um die Künstler finanziell zu unterstützen, die im Rahmen des Kultursommers auftreten.

Über die Internetseite www.startnext.com/werft1919kultursommer können Unterstützer des Vorhabens einen beliebigen Betrag spenden. Wobei bis zum Ende der Finanzierungsphase am 30. Juni ein Mindestbetrag in Höhe von 9000 Euro zusammenkommen muss. Je nach Höhe des Betrags dürfen sich die Gönner als Dankeschön auf gutes Essen, Produkte aus dem Werftmarkt oder Konzerttickets bis hin zum Exklusiv-VIP-Konzert freuen. Sobald die Finanzierungsphase erfolgreich beendet wurde, zahlt das Unternehmen „Startnext“ das gesammelte Geld an die Werftbrüder aus, die es zunächst an folgende Begünstigte mit Auftrittsterminen auf der Werftbühne weitergeben werden: „Newphonium“ (Kammermusik, 28. April), „Mixed Pickles“ (Theatergruppe, 12. Mai), Otmar Traber (Kabarett, 26. Mai), Michael Fiedler (Pianokonzert, 2. Juni), „Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle“ (Mundart/Band, 18. Juni), Jessica Radziwill (Pianokonzert, 27. Juni), Uli Böttcher (Standup-Comedy, 30. Juni), „Männer und Tenöre“ (Acapella, 7. Juli), „Die Damen und Herren Daffke“ (Swing, 14. Juli).

