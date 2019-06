Ungarische Gastschüler besuchen den See

16 Schüler der Zuglói Hajós Schule aus Budapest sind zusammen mit ihren Lehrerinnen Frau Lück und Frau Hegyeshalmi zu Gast bei Schülern der Klassen 7 bis 9 der Parkrealschule Kressbronn gewesen. Die ungarischen Schüler lernen seit der ersten Grundschulklasse Deutsch und zudem werden einige Fächer bilingual unterrichtet, sodass die Verständigung nahezu problemlos klappte, ist dem Bericht der Parkschule zu entnehmen. Beide Begleitlehrer waren die Deutschlehrerinnen der ungarischen Schüler, die jederzeit weiterhalfen, falls tatsächlich mal die Worte fehlten.

Große Willkommensfreunde herrschte auf dem Bahnhof in Kressbronn, als nach zehn Stunden Zugfahrt die ungarischen Schüler den erwartungsfrohen Gastfamilien pünktlich in die Arme fielen. Trockenen Fußes erreichten alle noch ihre Häuser, dann begann der Wolkenbruch, der zwei Tage lang die Durchführung des Programmes begleitete. Die Stadtrallye in Kressbronn konnte am Montag unter verstärktem Regenschirmeinsatz gemeistert werden, heißt es in dem Bericht weiter. Aufgrund des schlechten Wetters hatte die Schülergruppe am Dienstag dann den Pfänder und die Gondel für sich. Es war eine besondere Erfahrung, in den Nebel hineinzufahren.

Mittwochs wurden im Unterricht zusammen mit den Achtklässlern Szenen entwickelt, die dann gefilmt und am Ende angesehen und beklatscht wurden. Sprachbarrieren und Ländergrenzen spielten dabei keine Rolle und es wurde viel gelacht. Nach dem Mittagessen in der Mensa ging es nachmittags bei erstmalig trockenem Wetter nach Friedrichshafen ins Zeppelinmuseum.

Auf Initiative der Gasteltern gab es am Abend noch eine Überraschungsgeburtstagsparty für eine ungarische Schülerin, ein Höhepunkt der Reise, der eventuell vom Donnerstag noch getoppt wurde, als die Gruppe bei strahlendem Sonnenschein per Schiff zur Mainau fuhr und die Bodenseeregion ihr schönstes Gesicht zeigte. Viel zu früh hieß es am Freitagmorgen Abschiednehmen.