Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Mittwoch zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Brauereigaststätte im Weinbichl einen geparkten Audi A3 beschädigt hat, ermittelt der Polizeiposten Langenargen. Trotz des Sachschadens in Höhe von rund 1000 Euro am linken Heck des Audis suchte der Unfallverursacher nach dem Parkrempler das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, berichtet die Polizei.