Gleich zwei im Bereich eines Feldwegs in Tunau geparkte Fahrzeuge hat ein unbekannter Täter am Sonntagnachmittag im Zeitraum zwischen 16 und 19.45 Uhr zerkratzt. An einem BMW X3 sowie einem Mitsubishi Space Star wurden laut Polizeibericht auf der Beifahrerseite mehrere tiefe Furchen in den Lack geritzt. Hierdurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden.