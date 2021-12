Ein Einbrecher ist zwischen Donnerstag und Montag in ein leerstehendes landwirtschaftliches Gebäude im Riedweg in Kressbronn eingestiegen. Der Unbekannte trat laut Polizei die Haustüre des Anwesens ein und durchwühlte mehrere Schränke. Entwendet wurde letztlich nichts. Der entstandene Schaden dürfte gering sein. Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch können unter Telefon 07541 / 70 10 an die Polizei gegeben werden.