Aus der Handtasche einer 72-jährigen Frau, die am Montag gegen 12 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Friedrichshafener Straße einkaufte, hat ein unbekannter Täter in einem unbeobachteten Moment deren Geldbeutel mit rund 20 Euro Bargeld und diversen Karten und Papieren entwendet. Zeugen, denen Verdächtiges in oder bei dem Einkaufsmarkt aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenargen, Telefon 07543 / 931 60, zu melden.