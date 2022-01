Mehrere Liter Kraftstoff hat ein Unbekannter am Sonntag gegen 21 Uhr auf dem Gelände eines Betonwerks in der Heidachstraße in Kressbronn gestohlen. Aus dem Tank eines auf dem umzäunten Gelände geparkten Lastwagens ließ der Täter laut Polizei mit einem Schlauch Diesel in ein Behältnis ab und flüchtete.