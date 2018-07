Unbekannter schlägt Frauen mit Faust ins Gesicht

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung wurde die Polizei am frühen Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr an den Tunauer Strand gerufen. Zwei Frauen, die in diesem Bereich campierten, waren verbal von einem unbekannten Mann wegen ihres knurrenden Hundes angegriffen worden. Als die 47-jährige Besitzerin des Hundes den Mann zum Weitergehen aufforderte, soll dieser ihr sowie ihrer Begleitung mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Von dem Unbekannten, der anschließend geflüchtet war, liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß und schlank.

Zeugen, denen der Mann zur fraglichen Zeit aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, zu melden.