Unbekannter schlägt Flasche auf Kopf einer Frau

Zu einer handfesten Auseinandersetzung eskalierte ein Streit in der Nacht zum Pfingstmontag gegen 23.20 Uhr auf demParkplatz des Festgeländes in der Straße „Im Eichert“. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein unbekannter Mann die 22-jährige Freundin eines 21-jährigen Besuchers in ausfälliger Art und Weise angesprochen, weshalb dieser den Unbekannten zur Rede stellte, wie die Polizei mitteilt.

Bei dem Streit, den die junge Frau schlichten wollte, erhielt diese plötzlich einen Schlag mit einer Flasche, woraufhin sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor und vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Bei der tätlichen Auseinandersetzung soll laut Polizeibericht auch der Unbekannte verletzt worden sein. Von Zeugen wurde dieser wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt, rund 190 Zentimeter groß, kurz rasierte, schwarze Haare, trug eine blaue Hose, ein weißes Shirt und einen schwarzen Kapuzenpullover. Auf der Stirn zeichnete sich eine deutliche Beule ab.