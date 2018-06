Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl, den ein Unbekannter am Dienstag, zwischen 8.30 und 9 Uhr auf einer Baustelle in der Nonnenhorner Straße in Kressbronn begangen hat. Der Unbekannte schraubte im zweiten Obergeschoss einen Rotationslaser samt Befestigungsplatte im Gesamtwert von 3500 Euro ab und entwendete diesen. Zeugen, die Hinweise zum Gerät der Marke Hilti geben können, mögen sich bei der Polizei, Telefon 07543 / 931 60, melden.