Unbekannter flieht nach Unfall

Ein 18-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit dem Auto auf der Bundesstraße 31 in Richtung Friedrichshafen, als ihm kurz nach der Abfahrt Kressbronn ein unbekannter Autofahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam, der in diesem Moment einen Lastwagen überholte. Der 18-Jährige bremste und verhinderte einen Frontalzusammenstoß, die Außenspiegel streiften sich jedoch. Während der Verursacher weiterfuhr, kümmerte sich eine unbekannte Autofahrerin um den jungen Mann.