Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 17.25 und 19.20 Uhr auf dem Besucherparkplatz einer Gaststätte in der Bodanstraße in Kressbronn Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursacht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und schließt nicht aus, dass der Schaden durch einen Fahrradfahrer entstanden sein könnte. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.