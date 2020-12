Unbekannte zünden Toilettenpapier an

Unbekannte haben am Freitag in der Zeit zwischen 5.30 Uhr und 19.15 Uhr das Toilettenpapier in einer öffentlichen Toilette in der Seestraße in Kressbronn angezündet.

Laut Polizei entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 20 Euro. Ein Übergreifen des Feuers auf das Toilettenhäuschen sei nicht möglich gewesen, heißt es.