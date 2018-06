Vermutlich mit einem hammerähnlichen Werkzeug haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen zwei Scheiben des Wetterschutzes am Abgang zur Bahnunterführung an der Straße Am Nonnenbach beschädigt. An den Verbundglasscheiben entstand rund 12 000 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Langenargen, Telefon 07543 / 931 60, erbeten.