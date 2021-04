Randalierer haben in der Nacht auf Sonntag auf dem Gelände des Tennisclubs in der Maicher Straße in Kressbronn mehrere Betonbänke umgeworfen und Holzlatten harusgerissen. Diese haben sie in der Folge angezündet. Außerdem beschädigten die Unbekannten laut Polizeibericht zahlreiche Metallbänke. Der Schaden: etwa 2500 Euro.